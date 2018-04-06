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06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
Firari emniyet müdürü ve yarbaya 'gaybubet' operasyonu - KAYSERİ

Firari emniyet müdürü ve yarbaya 'gaybubet' operasyonu - KAYSERİ

Firari emniyet müdürü ve yarbaya "gaybubet" operasyonu - KAYSERİ - Firari emniyet müdürü ve yarbaya "gaybubet" operasyonu - Zanlıların hastaneye getirilmesi - Zanlıların sağlık kontrolünden sonra adliyeye götürülmesiKAYSERİ (AA) - Ankara'daki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan eski emniyet müdürü ile yarbay, örgütün Kayseri 'deki gizli evlerinde yakalandı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında yakalama kararı çıkarılan ve daha önce meslekten ihraç edilen 4. sınıf emniyet müdürü H.Y. ile kurmay yarbay M.E.C'nin Kayseri 'de olduğu bilgisini alan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, ortak çalışma başlattı.Örgütün kent merkezinde kullandığı "gaygubet evi" olarak adlandırılan 2 adrese düzenlenen operasyonda iki zanlı gözaltına alındı.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Emniyet Müdürü Hastane Akalan Yakalama Kararı İstihbarat 

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