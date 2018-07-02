Firari danalar denizde yakalandı

-Angusları cep telefonları ile görüntüleyen vatandaşlar

-Çelebi Limanı'na ait romörkör denizde yüzen angusu almaya çalışıyor

-Angusu limana doğru yüzmesi için römorkörler sıkıştırıyor

-Vatandaşın konuşması

-Angusların limandaki rıhtıma çıkarılması



( BALIKESİR ) BALIKESİR



- Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki limana yurtdışından gelen ithal büyükbaş hayvanlardan ikisi nakliye esnasında kurtularak denize düştü. Denize düşen hayvanlar nefes kesen bir operasyonla yakalandı. Bandırma Limanı'nda akşam saatlerinde dana yakalama operasyonu yaşandı. Brezilya'nın Vila Do Conde Limanı'ndan Bandırma Limanı'na ithal canlı hayvan getiren Zein 1 isimli gemiden nakliye esnasında iki dana kaçarak denize düştü. Uzun süre denizde yüzmeye başlayan danaları farkeden vatandaşlar cep telefonları ile bu anları görüntüledi. Çelebi Limanı'na bağlı iki ayrı römorkör ile müdahale edilen danalar uzun uğraşlar sonucu yakalanarak limana götürüldü. Firar eden danalar limana ait rıhtıma çıkarılarak kendilerini bekleyen kamyonlara yüklendi.

