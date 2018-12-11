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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Firari cinayet zanlısı kulübede yakalandı - ANKARA

Firari cinayet zanlısı kulübede yakalandı - ANKARA

- Firari cinayet zanlısı kulübede yakalandı - Zanlının polis ekipleri tarafından yakalanmasıFirari cinayet zanlısı kulübede yakalandı - Ankara 'da boşanmak isteyen eşini ve kayınvalidesini tabancayla vurarak öldüren, 13 yaşındaki baldızını ise yaralayan firari şüpheli, saklandığı kulübede gözaltına alındıANKARA (AA) - Keçiören ilçesinde, boşanmak isteyen eşini ve kayınvalidesini tabancayla vurarak öldüren, 13 yaşındaki baldızını ise yaralayan firari cinayet zanlısı, saklandığı kulübede yakalandı.Tarhanlar Caddesi'nde 8 Aralık'ta meydana gelen cinayetin ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan Rıza E'nin yakalanması için çalışma başlattı.Takibe alınan şüpheli, Keçiören'deki boş bir arazide saklandığı kulübede gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Rıza E, emniyete götürüldü. Ankara 'da, 8 Aralık'ta, boşanmak isteyen eşi Mehtap E. ve kayınvalidesi Muazzez K'yi tabancayla vurarak öldüren zanlı, 13 yaşındaki baldızı Gülistan K'yi de yaralamıştı.

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