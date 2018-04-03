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03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Firari 'Binbir Surat' Bodrum'da yakalandı Haberi

Firari 'Binbir Surat' Bodrum'da yakalandı Haberi

Firari suçlunun adliyeye getirilişi

Akalan Hapis Cezası Açık Cezaevi Dolandırıcılık 

-adliyeden görüntü

( MUĞLA ) MUĞLA

- Cezaevinden firar eden “Binbir Surat” lakaplı Sabri Fidan (53) Bodrum'da yakalandı. Kendisini savcı, iş adamı, bankacı gibi birçok sıfatla tanıtarak dolandırıcılık yaptığı ve hakkında kesinleşmiş 10,5 yıl hapis cezası bulunan “Binbir Surat” lakaplı Sabri Fidan, Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından yakalandı. Hakkında 21 suç dosyası bulunan ve İzmir’deki bir açık cezaevinden firar ettiği tespit edilen zanlı, gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyedeki işlemleri tamamlanan Fidan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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