Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Firari Akın İpek'in iadesi davası - LONDRA

Firari Akın İpek'in iadesi davası - LONDRA

- Davanın görüldüğü binadan genel görüntüler - Firari Akın İpek'in binadan çıkışı - İngiliz Mahkemesi, Türkiye'nin iade talebini reddederek, kararın 14 gün içinde temyiz edilebileceğini belirttiLONDRA (AA) - İngiliz mahkemesi, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) "çatı davası"nın firari sanığı ve eski Koza Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek'in Türkiye'ye iadesiyle ilgili talebin reddine karar verdi.Firari İpek'in Londra'daki Westminster İlk Derece Mahkemesinde görülen Türkiye'ye iadesiyle ilgili davada karar duruşması yapıldı. Hakim, iade talebini reddederken, kararın 14 gün içinde temyiz edilebileceğini belirtti.
Ayrıca İpek'in pasaportuna el konulması, Londra dışına çıkmaması ve telefonunun 7 gün 24 saat açık kalması gibi denetimli serbestlik şartlarının da 14 gün boyunca geçerli olacağı ifade edildi.Firari İpek, 23 Mayıs'ta gözaltına alınıp mahkemeye çıkarılmıştı. 50 bin sterlinlik kefaletle serbest bırakılan İpek'in pasaportuna el konulmuş ve denetimli serbestlik uygulanması kararı alınmıştı. İpek’in dava süresince Londra dışına çıkması yasaklanmıştı.İpek’in herhangi başka bir seyahat belgesine başvurmasını da yasaklayan mahkeme, firari FETÖ sanığının telefonunun da 7 gün 24 saat açık kalması koşulunu getirmişti. Davada son duruşma 28 Eylül'de yapılmış ve kararın 28 Kasım'da açıklanacağı belirtilmişti.

Denetimli Serbestlik Nadan Temyiz Gesi Irak 

İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
İntihar Eden Eşini Görmek İsteyen Kadının Feryadı Yürek Yaktıİntihar Eden Eşini Görmek İsteyen Kadının Feryadı Yürek Yaktı
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı