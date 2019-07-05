Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Firar eden arı kolonisi vatandaşları endişelendirdi - KARS Haberi

Firar eden arı kolonisi vatandaşları endişelendirdi - KARS Haberi

- Arıların ağaçtaki görüntüsü - Esnaf Ali Ekber Aktürkoğlu ile röportaj - Belediye ekiplerinin gelmesi - Arılardan detay - Arıların kovana alınması - Arıcı Ozan Tazegül ile röportaj Firar eden arı kolonisi vatandaşları endişelendirdi - Kars 'ta oğul veren ve kovandan kaçan binlerce arının caddedeki bir ağaca konması vatandaşlarda tedirginliğe neden oldu - Arıcı Ozan Tazegül: - "Arıların oğul verme dönemi. Bu dönemde yavru veren arılar bazıları kovandan kaçıp ağaçlara yuvalanıyor"KARS (AA) - Kars 'ta oğul veren ve kovandan kaçan binlerce arı, kentteki vatandaşların endişeli anlar yaşamasına neden oldu.Kentte oğul veren bir kovandan kaçtığı tahmin edilen arı kolonisi, Atatürk Caddesi'nde bir süre gezdikten sonra bir ağaca kondu. Arıları fark eden esnaf durumu belediye ekiplerine bildirdi. Bu sırada çok sayıda arının etrafta uçuşması çevredeki vatandaşlar ve esnafta tedirginlik yarattı.Kaçan arıların, olay yerine gelen arıcı Ozan Tazegül ve belediye ekiplerince ağaçtan alınarak bir kovana konulmasıyla vatandaşlar rahat nefes aldı.Ozan Tazegül, yaptığı açıklamada, arıların oğul verdiğini ifade ederek, "Bu dönemde yavru veren arıların bazıları kovandan kaçıp ağaçlara yuvalanıyor. Bu durum ile şu sıralar genellikle karşılaşıyoruz." dedi.
Arıları belediye ekiplerinin yardımıyla ağaçtan aldığını anlatan Tazegül, "Arıları ağaçtan beklediğimden daha kolay aldım, herhangi bir saldırı olmadı. Arıları daha rahat ve iyi çalışabileceği alana, doğaya götüreceğiz. Bu arılar yavru, bir göç olayı değil. Yavrular kovana alışmayınca bazen terk ediyor." diye konuştu.
Çevre sakinlerinden Emrah Karakurt ise "Arıcının arıları almasını merakla izledik. 2 yıl önce bu ağaca yine arı kolonisi konmuştu ve arıcılar gelip almışlardı." ifadesini kullandı.Esnaf Ali Ekber Aktürkoğlu da birçok arının ağaçta toplandığını ve bunun paniğe neden olduğunu anımsatarak, "İlk defa böyle bir şey gördüm, güzel bir fotoğraf ama burada kalırlarsa ölürler. Yaklaşık 2 bin arı var, sağa sola uçuşuyorlar. 2 grup halinde geziyorlardı şimdi bir ağaçta birleştiler." diye konuştu.
Arıların bulunduğu kovan belediye ekipleri ve arıcı Tazegül tarafından caddeden alınarak götürüldü

Bild Efes Arı Kolonisi Saldırı 

İlgili Foto Galeriler
Efes 2018'de gövde gösterisiEfes 2018'de gövde gösterisi
Efes-2018’den Düşman Titreten KarelerEfes-2018’den Düşman Titreten Kareler
Sinemanın Büyülü Melodileri Celsus'da YankılandıSinemanın Büyülü Melodileri Celsus'da Yankılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğana İzmirde Coşkulu KarşılamaCumhurbaşkanı Erdoğana İzmirde Coşkulu Karşılama
Türk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de SergileniyorTürk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de Sergileniyor
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı