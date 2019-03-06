Finlandiya'daki temel gelir projesinin ilk sonuçları
Finlandiya "koşulsuz temel gelir" projesini iki yıl boyunca test etti. Tüm dünyanın sonuçlarını merakla beklediği proje kampsamında yaklaşık 2 bin işsize ayda 560 euro maaş ödendi. Amaç işsizlere temel gelir sağlanırsa hayatlarını ne yönde değiştireceklerini test etmekti. Şimdi projenin ilk sonuçları açıklanmaya başlandı.
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