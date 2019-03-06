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06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Finlandiya'daki temel gelir projesinin ilk sonuçları

Finlandiya'daki temel gelir projesinin ilk sonuçları

Finlandiya "koşulsuz temel gelir" projesini iki yıl boyunca test etti. Tüm dünyanın sonuçlarını merakla beklediği proje kampsamında yaklaşık 2 bin işsize ayda 560 euro maaş ödendi. Amaç işsizlere temel gelir sağlanırsa hayatlarını ne yönde değiştireceklerini test etmekti. Şimdi projenin ilk sonuçları açıklanmaya başlandı.

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