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20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
- Finlandiya’da Popüler Hale Gelen İlginç Spor - “at Başlı Değnek Biniciliği” İzle

- Finlandiya’da Popüler Hale Gelen İlginç Spor - “at Başlı Değnek Biniciliği” İzle

etkinlikten detaylar

(HELSİNKİ) - Finlandiya’da popüler hale gelen ilginç spor- “At başlı değnek biniciliği” HELSİNKİ

Yarış Genç Kız Genç Kızlar Hükümet Gori 


- Finlandiya’da 2011’den itibaren gençlerin trendi haline gelen at başlı değneğe binme etkinliğinin bu yıl sekizincisi düzenlendi.
Son yıllarda popüler hale gelen ve katılımcının yüksek olduğu ilginç spor at başlı değnek (Hobbyhorse) etkinliğinin bu yıl sekizincisi 400 katılımcısıyla Finlandiya’nın Seinajoki şehrinde gerçekleştirildi.
Engelli koşu gibi birkaç kategorisi bulunan etkinlikte bu yıl 40 katılımcı yarıştı. Genellikle 10 ila 18 yaş aralığındaki gençler tarafından tercih edilen bu spor türüne genç kızlar daha çok ilgi gösteriyor. Katılımcılar ev yapımı tahta bir çubuk üzerinde doldurulmuş at başlarıyla, 50 ila 90 santimetre arasında değişen yükseklikte sıçrayarak kurulan düzeneklerden atladı. Etkinliğin organizatörü Aquata Kirveskari, ”Bu sıra dışı bir spor, yeni ve dünyaya yayıldı. Herkes bunun neyle ilgili olduğunu ve burada ne yaptığımızı görmek istiyor. Hobbyhorsing'in ilginç olduğunu düşünüyorum. Günümüzde katılımcı sayısı 10 bini aşıyor” ifadelerini kullandı. At başlı değnek sporu Finlandiya hükümeti tarafından bir kültürel ve ekonomik fırsat olarak görülüyor ve bu sporu tüm dünyaya yaymaya çalışıyorlar. İlginç görünen bu spor türünün gençlerin hareket etmelerini, gruplar kurarak kaynaşmalarını sağladığı belirtiliyor.
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