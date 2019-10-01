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01 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
- Finlandiya’da Okul Kampüsüne Saldırı: 1 Ölü, 10 Yaralı Haberi

- Finlandiya’da Okul Kampüsüne Saldırı: 1 Ölü, 10 Yaralı Haberi

silah sesleri

(HELSİNKİ) - Finlandiya’da okul kampüsüne saldırı: 1 ölü, 10 yaralı HELSİNKİ

Polis Bild Saldırı 


- Finlandiya'nın Kuopio şehrinde bir okul kampüsünde meydana gelen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Finlandiya'nın Kuopio şehrinde silah seslerinin duyulduğu bir okul kampüsünde 1 kişinin hayatını kaybetti, 2’si ağır 10 kişinin yaralandığı açıklandı. Polisin ateş açtığı olayda bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Olayın nedeni henüz bilinmezken olay yerine çok sayıda polis ekibinin sevk edildiği belirtildi. Polis, ülkenin doğusundaki Kuopio şehrindeki Herman Alışveriş Merkezi içerinde bulunan meslek yüksekokulu içerisinde gerçekleştiğini belirtiliyor.
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