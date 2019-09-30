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30 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- Finlandiya'da Lego Festivali renkli görüntüler oluşturdu

- Finlandiya'da Lego Festivali renkli görüntüler oluşturdu

etkinlikten görüntüler

(HELSİNKİ) HELSİNKİ

Lego 15 Bin Kişi Ziyaretçiler Başkent Festival 


- Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de düzenlenen Lego Festivali renkli görüntüler oluşturdu. Binlerce kişinin katıldığı etkinlikte 7’den 70’e herkes eğlenceli anlar geçirdi. festivale katıldı.
Yoğun katılımla geçen etkinlik renkli görüntüler oluşturdu. Finlandiya’nın Başkenti Helsinki’de Lego Festivali düzenlendi.
Helsinki Sergi Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe 15 bin kişinin katıldığı aktarıldı. 6 bin metrekare alanda gerçekleştirilen etkinlik Finlandiya tarihinde yapılan en kapsamlı organizasyonlardan biri oldu. 7’den 70’e herkesin katıldığı festivalde ziyaretçiler milyonlarca lego parçaları arasından istediklerini seçip çeşitli yapılar inşa etti. Katılımcıların doyasıya eğlendiği etkinlik renkli görüntüler oluşturdu.
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