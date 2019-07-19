Finlandiya Başbakanı iklim aktivisti gençle görüştü Haberi
Finlandiya Başbakanı Antti Rinne, AB'nin iklim değişikliği konusunda küresel lider olması için çalışacağını açıkladı. Rinne, her cuma Fridays for Future gösterileri düzenleyen Avrupa'nın genç insanlarının taleplerine verdiği yanıtlarda da ciddi görünüyor. Başbakan Rinne, aylardır protesto düzenleyen gençlerden 16 yaşındaki Atte Ahokas'a bizzat teşekkür etti.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım