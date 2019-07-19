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19 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Finlandiya Başbakanı iklim aktivisti gençle görüştü

Finlandiya Başbakanı iklim aktivisti gençle görüştü

Finlandiya Başbakanı Antti Rinne, AB'nin iklim değişikliği konusunda küresel lider olması için çalışacağını açıkladı. Rinne, her cuma Fridays for Future gösterileri düzenleyen Avrupa'nın genç insanlarının taleplerine verdiği yanıtlarda da ciddi görünüyor. Başbakan Rinne, aylardır protesto düzenleyen gençlerden 16 yaşındaki Atte Ahokas'a bizzat teşekkür etti.

Protesto İklim Değişikliği 

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