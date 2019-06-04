Finike’de makilik alan alev alev böyle yandı

-Söndürme çalışmaları

-İzleyen vatandaşlar

-Helikopter söndürme çalışması

-Detaylar



( ANTALYA )- Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, hava ve karadan söndürülmeye çalışılıyor ANTALYA



- Antalya’nın Finike ilçesinde makilik alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere karadan ve havadan müdahale ediliyor. Yangın, Finike ilçesine bağlı Yuvalı Mahallesi, Finike-Elmalı karayolunun 12. kilometresindeki dağlık alanda saat 19.00 sıralarında çıktı. Yangının çıkma nedeni henüz belirlenemezken, Kumluca, Finike ve Büyükşehir Belediyeleri ile Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı itfaiye ekipleri seferber oldu. Yangın, rüzgarın etkisiyle dağlık alanda bir anda yayılırken, alevlere havadan 2 helikopter de müdahalede bulunuyor. Yerleşim bölgelerini şu anlık tehdit etmeyen yangında can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenilirken, bayram yolculuğu için bölgeden araçlarıyla geçen vatandaşlar da çalışmaları merakla izliyor.

