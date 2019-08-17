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17 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Fındıktan oda nasibini aldı...Yuvasına fındık taşıyan tarla faresi böyle görüntülendi

Fındıktan oda nasibini aldı...Yuvasına fındık taşıyan tarla faresi böyle görüntülendi

Fındık faresinin fındığı alıp götürürken görüntüsü

Ölümsüz Asad Fındık Hasadı Gesi Hırsız 

-detay

( DÜZCE ) DÜZCE

- Düzce’nin Akçakoca ilçesinde fındık hasadı devam ederken yere düşen fındıktan tarla faresi de nasibini aldı. O anlar ise böyle görüntülendi. Karadeniz bölgesinde bayram sonrasında fındık hasadı başladı.
Kilogram fiyatı 17 lira olarak açıklanan fındık sezonuna umutla başlayan üretici fındığı çuvala doldururken, tarla faresi de kışın aç kalmamak için yere düşen fındıktan nasibini aldı. Aktaş köyünde fındık üreticiliği yapan Hüseyin Çakmak isimli vatandaş, fındık bahçesine gittiği esnada, yere düşen fındık çotanağının içinden tane fındık ayıklayan tarla faresini görüne bu anları ölümsüzleştirdi. Kozasından yere düşen fındık tanesinin ağzına alarak yuvasına götüren tarla faresini görüntüleyen Hüseyin Çakmak, o anları kayda aldı ve "hırsız var" dedi.

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