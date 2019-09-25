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25 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Fındıklıkta tele takılan ayı kurtarıldı İzle

Fındıklıkta tele takılan ayı kurtarıldı İzle

TELE TAKILAN AYIDAN DETAYLAR

Kamera Cep Telefonu 

-UYUŞTURULMA ANI

( GİRESUN ) GİRESUN

- Giresun’da girdiği fındık bahçesinde tele takılan ayı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. Keşap ilçesine bağlı Erköy Köyünde girdiği bahçede tele takılan ayıyı vatandaşlar fark etti. Uzun süre telden kurtulmak için mücadele veren ayının yardımına ise Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri koştu. Ayının takıldığı tel ile mücadelesi ve yetkililer tarafından uyuşturulma anı ise cep telefonu kameralarına yansıdı.
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