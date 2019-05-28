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28 Mayıs 2019 Salı günü yayınlandı
Fındık işleme fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu İzle

Fındık işleme fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu İzle

Ferrero Fındık Fabrikası bahçesindeki itfaiye ve ambulanslar

İlk Müdahale Fabrika İtalya İtalyan Yangına Müdahale 

-Fındık Fabrikası önünde bekleyen işçiler
-İşçilerin ambulansa binmesi
-Ambulansın Fabrikadan ayrılması
-Genel ve detay

( DÜZCE )- 3 İşçi dumanlardan etkilendi DÜZCE

- Düzce’de faaliyet gösteren fındık işleme fabrikasının idari binasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Çıkan yangına müdahale etmeye çalışan 3 işçi dumandan etkilendi. Yangın; Gece saatlerinde Düzce’de D-100 Karayolu’nun yanında Kapıcı sapağı mevkiinde bulunan İtalyan Ferrero Fındık İşleme Fabrikası’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Ferrero Fındık Fabrikası’nda idari binasının 4. katında bilgisayarların bağlı olduğu güç kaynaklarına giden kabloların tutuşması nedeniyle küçük çaplı yangın çıktı. Yangın nedeniyle 4. katı ve idari binayı dumanlar sardı. Dumanları gören güvenlik görevlileri durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptıkları incelemede güç kaynaklarına gelen kablolarda yanma olduğunu tespit ettiler. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın büyümeden söndürüldü. İtfaiye ekipleri de dumanı tahliye etmek için uzun süre çaba harcadılar. Diğer yandan çıkan dumanlara müdahale etmek isteyen 3 çalışan dumandan etkilendi. İşçilere olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından ambulansta yapılan ilk müdahalelerinin ardından çalışanlar ambulans ile Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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