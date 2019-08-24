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24 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Fındık işçileri sağanak yağış sonrası yaralarını sarıyor...Bölgenin son hali havadan görüntülendi

Fındık işçileri sağanak yağış sonrası yaralarını sarıyor...Bölgenin son hali havadan görüntülendi

Çadırların olduğu yerin drone görüntüsü

Sağanak Yağış Güvenli Bölge Sağanak Yağmur Tarım İşçisi Mevsimlik İşçi 

-Çadırlardan ve selden etkilenen geçici fındık işçilerinden detay
-Fındık işçileriyle röportaj

( SAMSUN )- Gece bastıran sağanak mevsimlik tarım işçilerini olumsuz etkiledi SAMSUN

- Doğu bölgelerinden Samsun’a çalışmak için gelen mevsimlik tarım işçileri, gece başlayan sağanak yağmurdan olumsuz etkilendi. Bir günde metre kareye 201 kilogram yağışın düştüğü Salıpazarı ilçesindeki selden Terme ve Çarşamba ilçeleri de etkilendi. Selde can ve mal kaybı olurken, mevsimlik işçi olarak Samsun’a gelen ve çadırlarda kalan fındık işçileri gece yağan sağanak yağmurdan ve selden olumsuz etkilendi. Yağışın etkisiyle çadırları su basarken, mevsimlik işçilerin mallarında ise maddi zarar oluştu. Selden olumsuz etkilenen vatandaşlar kapalı spor salonu ve güvenli bölgelere nakledildi. Bazı fındık işçileri ise ikamet ettikleri çadırlarda kalarak, selin yaralarını sarmaya çalıştı. Şanlıurfa'dan Samsun'a çalışmaya gelen 200'e yakın mevsimlik tarım işçisi yetkililerden yardım istedi. Gece başlayan yağışlar nedeniyle uyuyamadıklarını ve çadırlarının suyla dolduğunu ifade eden fındık işçileri, “Yağmur gece aniden bastırdı. Yağmurun şiddetiyle gece çocuklarımız da dahil uyuyamadık. Çadır, eşyalarımız ve evcil hayvanlarımız zarar gördü. Ne yatak ne de yorgan kaldı, her şeyimiz ıslandı. Çamurun içinde uyuduk. Yetkililerden yardım bekliyoruz” dediler. Yaşanan sel felaketinde birçok mevsimlik tarım işçisi yetkililer tarafından güvenli bölgelere nakledildi.
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