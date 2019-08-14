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14 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Fındık harmana indi Haberi

Fındık harmana indi Haberi

-Fındığı patos makinesine atan işçiler

Asad Kurban Bayramı Bayram Tatili Fındık Hasadı Patos 

--Harmanlanmış fındığın kamyonet kasasına dökülmesi
--Harmanlanan fındığın çuvala dökülmesi
--Patos makinesinden görüntü
--Çotanakın patos makinesine atılması
--Çotanaktan ayrılan fındıkların görüntüsü

( DÜZCE - ÖZEL)- Fındığını toplayan çiftçi patos yapmaya başladı- Açıklanan fındık fiyatı üreticiyi memnun ediyor DÜZCE

- Fındık üreticisi bayramı boş geçmeyerek bayram tatilini fırsat bilerek topladıkları fındığı harmana indirdi. Fındık üretici, aracıların fındık fiyatlarını düşürmesinden endişeliler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı fındık fiyatlarıyla yüzü gülen üreticiler, Kurban Bayramında topladığı fındıkları harman yapmaya başladılar. Fındık fiyatlarının aracılar tarafından düşürülmesinden endişe duyan bazı üreticiler arife günü başladıkları fındık hasadını tamamlayarak, kurban bayramının ikinci gününde harman yaptı. Gece saatlerine kadar devam eden harmanda patos makinesiyle fındığı çotanaktan ayıran üreticiler daha sonra güneşin altında kuruması için bekletecekler. Ardından da kuruyan fındığı alımların açılması halinde TMO'ya satacaklar. Ancak üreticiler fındıkta aracıların fiyatları düşürmesinden endişe duyduklarını belirtiyorlar. Fındık üreticisi Ahmet Çatal, fındık fiyatlarının bu sene iyi para ettiğini dile getirerek “Fındığa bu sene Cumhurbaşkanımız iyi para verdi. Bundan dolayı memnunuz. Ancak işçi bulmak bu sene zorlaştı. Piyasada fındık işçisi bulamıyoruz. Onun dışında şayet aracılar fındık fiyatlarını düşürmezlerse fındığımız fiyatını buldu. Aracıların fındık fiyatlarını düşürmemesi için aracı kullanmadan Fisko açılırsa Fisko’ya vermemiz lazım. TMO Fındık alırsa sıkıntı olmaz sanıyorum. Fiyat daha da yükselir ama FİSKO ve TMO’nun alımları açması lazım. Eğer alım olmazsa geçen seneki gibi yine sıkıntı olur. Eğer alımlar erken açılırsa o zaman herkes hakkını alır” diye konuştu.

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