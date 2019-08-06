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06 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Fındık fabrikasında yangın (2) - ZONGULDAK Video

Fındık fabrikasında yangın (2) - ZONGULDAK Video

- Fındık fabrikasında yangının söndürülmesi - Soğutma çalışması sonrası detaylar - Alaplı Kaymakam Vekili Emirhan Arıkan'ın açıklaması Zonguldak 'ta fındık fabrikasında yangın - İtfaiyenin 13 araç ve 50 personelle müdahale ettiği yangın söndürüldüZONGULDAK (AA) - Zonguldak 'ın Alaplı ilçesindeki fındık fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.Alınan bilgiye göre, Çayboyu Sokak'taki dört katlı fındık fabrikasında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine Alaplı ve Ereğli belediyeleri ile Düzce'ye bağlı Akçakoca ve Yığılca belediyelerinin itfaiye ekipleri yönlendirildi.Yangına 13 araç ve 50 personelle müdahale edildi, polis de fabrikanın çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. İtfaiyenin çalışması sonucu yangın, yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Fabrikada maddi hasar oluştu.Alaplı Kaymakam Vekili Emirhan Arıkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının duyulmasının ardından ekiplerin hemen olay yerine geldiğini belirterek "Yangının neden çıktığını bilmiyoruz. Yangın kontrol altına alındı, şu anda soğutuyoruz. Büyük ihtimal mal kaybı var. Çok geçmiş olsun, çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

Polis Fabrika Muhabir Geçmiş Olsun Güvenlik Önlemi 

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