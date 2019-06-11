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11 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Fındık bahçesinde bulunan yavru karacalar koruma altına alındı

Fındık bahçesinde bulunan yavru karacalar koruma altına alındı

Yavru karacaların görüntüsü, detay.

( DÜZCE ) DÜZCE


- Düzce’nin Çilimli ilçesi Bıçkıbaşı köyünde fındık bahçesinde bulunan 2 yavru karaca tedavilerinin ardından Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahasına getirildi.
Çilimli ilçesi Bıçkıbaşı köyünde köylüler tarafından fındık bahçesinde bulunan 2 adet karaca yavrusu görüldü.
Yavru karacalar için vatandaşlar hemen Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğüne haber verildi.
Ekipler ardından Bıkçıbaşı köyüne giderek alınmadan önce annelerinin gelme ihtimaline karşılık bir süre alanda beklediler. Anne karaca gelmeyince yavrularda da hafif yaralar olduğu tespit edilince yavrular veterinerde tedavi ettirilip Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahasına yerleştirilmiştir. Tedavilerinin tamamlanmasının ardından yavru karacalar doğal yaşam alanlarına tekrar geri salınacak.
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