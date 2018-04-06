Filyos Çayı üzerindeki köprünün çökmesi sonucu hayatını kaybeden 11 kişi ile cesetleri bulunamayan 4 kişi anıldı - ZONGULDAK
- Filyos Çayı üzerindeki köprünün çöktüğü zamana ait arşiv görüntüler - Anma etkinliğinden görüntüler - Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli ile röportajFilyos Çayı üzerindeki köprünün çökmesi - Olayda hayatını kaybeden 11 kişi ile cesetleri bulunamayan 4 kişi anıldıZONGULDAK (AA) - Zonguldak 'ın Çaycuma ilçesinden geçen Filyos Çayı üzerindeki köprünün, bir bölümünün 6 Nisan 2012'de çökmesi sonucu hayatını kaybeden 11 kişi ile bulunamayan 4 kişi törenle anıldı.Filyos Çayı kenarında düzenlenen törende, olayda yaşamını yitiren 11 kişi ile cesetlerine ulaşılamayan Tahir Özkara, Sezgin Gülşen, Necati Azaklıoğlu ile Kadın Saraç için Kur'an - ı Kerim okundu ve dua edildi.Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayda hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, halen cenazeleri bulunamayan kişilerin ailelerine de sabır diledi.Altı yıl önce köprü faciasında hayatını kaybeden 15 kişiye vefa ve dua programı gerçekleştirdiklerini belirten Keçeli, "Biz vefa duygumuzu göstermeye devam edeceğiz. Allah bu tür kazalardan milletimizi, ülkemizi ve ilçemizi muhafaza etsin." dedi. Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı da o günlerin hüznünü yeniden hissettiklerini ifade ederek, benzer felaketlerin tekrar yaşanmamasını diledi.Daha sonra protokol ve köprünün çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin yakınları, Filyos Çayı'na karanfil bıraktı. - OlayÇaycuma'da 6 Nisan 2012'de Filyos Çayı üzerindeki köprünün bir bölümünün çökmesi sonucu içinde 10 kişi bulunan minibüs ile 5 yaya suya düşerek akıntıya kapılmış, çaya düşen otomobildeki Seyfi Baysal ile Suat Özcan kendi çabalarıyla kurtulmayı başarmıştı. Olayın ardından başlatılan arama çalışmalarında, farklı zaman dilimlerinde 11 kişinin cesedine ulaşılmış, 4 kişi ise bulunamamıştı.