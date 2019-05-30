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30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Filmlerden esinlendi, soygun girişiminde bulundu

Filmlerden esinlendi, soygun girişiminde bulundu

Zanlının adliyeden çıkarılması

Market Soygun Kar Maskesi Soygun Girişimi Akalan 

-Gazetecilerin pişman mısınız sorusuna karşı hakaretle cevap vermesi
-Araca konulması ve aracın hareket etmesi
-Adliyeden görüntü

( KARABÜK ) - Tutuklandığını öğrenen şahıs mahkemede gözyaşlarına boğuldu KARABÜK

- Karabük’te silahıyla bir markete girerek soygun yapmaya çalışan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mahkemede tutuklandığını öğrenince gözyaşlarına boğulan şahıs, izlediği filmlerden esinlenerek şansını denemek için böyle bir olaya giriştiğini söyledi.

Karabük merkeze bağlı Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı üzerinde bir markete kafasında kar maskesi elinde kuru sıkıdan bozma silahla girerek soygun girişiminde bulunan H.Y. (51), kaçmaya çalıştığı sırada market çalışanlarının ve vatandaşların müdahalesiyle yakalanarak polise teslim edilmişti. Şansını denemek istemiş Emniyette ifadesi alınan H.Y.’nin, yaptığından pişman olduğunu, izlediği filmlerden esinlenerek, şansını denemek için böyle bir girişimde bulunduğunu ve ne yaptığını bilmediğini söylediği öğrenildi. Emniyetteki ifadesinin sağlık kontrolünden geçirilen H.Y, çıkarıldığı Cumhuriyet Savcılığınca alınan ifadesi sonrası, silahlı gasp ve yağma suçundan tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemede tutuklandığını öğrenen şahıs gözyaşlarına hakim olmadı. Adliye çıkışında gazetecilerin ‘Pişman mısınız?’ yönündeki sorularına hakaretle cevap veren H.Y, Karabük T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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