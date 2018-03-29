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29 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Film sahnesi değil gerçek... Yoldan çıkan otomobil dükkana böyle daldı İzle

Film sahnesi değil gerçek... Yoldan çıkan otomobil dükkana böyle daldı İzle

Bodrum merkezde meydana gelen kazanın güvenlik kamera görüntüsü

Vitrin Kamera Cep Telefonu Kışla 

-kazadan sonra çekilmiş cep telefonu görüntüsü

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla Bodrum’da düz yolda normal süratte seyir halinde olan bir otomobil herkesin şaşkın bakışları arasında önce yoldan çıktı, daha sonra yol kenarındaki dükkana girdi. Güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülenen ilginç kazada 48 BU 283 plakalı otomobil normal olarak yolunda seyrederken bir anda yoldan çıkıp kaldırıma çıkıyor. Kaldırımda yürümekte olan şahsı sıyırıp yolun sağındaki dükkana dalan otomobil dükkanın vitrin camlarını kırıp duvara vurduktan sonra duruyor. Akla gelmeyecek kaza gören herkesi şaşırtırken kazada araçta ve dükkanda maddi hasar oluştu.
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