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28 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Film sahnelerini aratmayan kurtarma operasyonu - GİRESUN

Film sahnelerini aratmayan kurtarma operasyonu - GİRESUN

- İtfaiye ve sahil güvenlik ekiplerinin gençlere ulaşmaya çalışması - Gençlerin kurtarılmasıFilm sahnelerini aratmayan kurtarma operasyonu - Giresun 'un Keşap ilçesinde dün akıntıya kapılarak sığındıkları kayalıklardaki mağarada mahsur kalan iki genç ekiplerce kurtarıldıGİRESUN (AA) - Giresun 'un Keşap ilçesinde dün akıntıya kapılarak sığındıkları kayalıklardaki mağarada mahsur kalan iki genç, film sahnelerini aratmayacak çalışmalar sonucu kurtarıldı.Güneyköy köyü sahilinden dün arkadaşlarıyla denize giren Emre Karamustafaoğlu (16) ve Emre Kaya (15), akıntıya kapılarak sürüklenmeye başladı.
Keşap Tüneli mevkisindeki kayalıklarda bulunan mağaraya sığınan gençler mahsur kaldı, çevredekiler Giresun İtfaiyesi'nden yardım istedi.Karadan mahsur kalanlara ulaşamayan itfaiye ve sahil güvenlik ekipleri, gençlere botla ulaşmayı denedi.Ekipler, akıntı ve dalgalar nedeniyle başarılı olamayınca yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu gençler, kendilerine atılan can yelekleriyle kurtarılarak sahile getirildi.

Mahsur Kaldı Kurtarma Operasyonu Kayalı Sahil Güvenlik 

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