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21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Film sahnelerini aratmayan kovalamaca güvenlik kamerasında

Film sahnelerini aratmayan kovalamaca güvenlik kamerasında

Güvenlik kamera görüntüsü

Akalan Güvenlik Kamerası Hırsız Kaçış Polis Ekipleri 

-Polis otolarının aracın önünü kesmeye çalışması
-Aracın kaçış görüntüsü
-Servet S.'nin emniyetten çıkış görüntüsü
-Emniyet Müdürlüğü yazısı

( MERSİN )- Kasa hırsızlığı için Gazitantep'ten Mersin'e geldiği iddia edilen 2 şüpheli bir iş yerinin kasasını açmaya çalışırken polis ekipleri tarafından fark edildi- Film sahnelerini aratmayan kovalamaca saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedildi- Şüpheliler, kovalamaca esnasında 5 araca çarparken, 1 polisi de hafif şekilde yaraladı MERSİN

- Kasa hırsızlığı için Gazitantep'ten Mersin'e geldiği iddia edilen 2 şüpheli bir iş yerinin kasasını açmaya çalışırken polis ekipleri tarafından fark edildi. Film sahnelerini aratmayan kovalamaca saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Şüpheliler, kovalamaca esnasında 5 araca çarparken, 1 polisi de hafif şekilde yaraladı. Edinilen bilgilere göre, Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde bulunan bir iş yerinde, 2 şüphelinin kasa hırsızlığı yaptığını fark eden polis ekipleri, şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Polisleri fark eden şüpheliler, sahte plakalı olduğu öğrenilen bir araca binerek kaçmaya başladı.
Yaklaşık yarım saat süren ve film sahnelerini aratmayan kovalamacada şüpheliler, 5 sivil araca çarparken, bir polisi de hafif şekilde yaraladı. Ardından yakalanan şüphelilerin hırsızlık için Gaziantep'ten Mersin'e geldiği öğrenildi. Şüphelilerin aracında yapılan incelemede, çelik kasa açmada kullanılan malzemeler ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan Osman K. (55) sağlık kontrolü için Şehir Hastanesi'ne sevk edilirken, Servet S. (31) adliyeye sevk edildi. Şahısların aynı suçtan birçok kaydının bulunduğu öğrenildi. (GRY-
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