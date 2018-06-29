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29 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Film platosu olarak kullanılan eski kundura fabrikasında yangın...Yangın havadan görüntülendi

Film platosu olarak kullanılan eski kundura fabrikasında yangın...Yangın havadan görüntülendi

drone görüntüsü

Fabrika Gökyüzü Çekim Plato Yükselen 

-yangından alevli görüntü
-söndürme çalışmaları
-itfaiye ekiplerinin çalışmaları
-dumanlardan görüntü
-röportaj
-detaylar

( İSTANBUL -TOPLU)- Diriliş Ertuğrul dizisinin çekimleri için kullanılan çadırlarda yangın çıktı- Alev alev yanan fabrikadan patlama sesleri yükseldi- Siyah dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü İSTANBUL

- Beykoz Yalıköy'de film platosu olarak kullanılan eski kundura fabrikasında yangın çıktı. Yangının, Diriliş Ertuğrul dizisinin çekimleri için kullanılan çadırlarda çıktığı öğrenilirken siyah dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü.
Alev alev yanan ve yer yer patlamaların yaşandığı fabrikadaki yangın kontrol altına alındı. Beykoz Yalıköy'de bulunan eski kundura fabrikasının olduğu bölgede öğle saatlerinde yangın çıktı. Olay yerine Beykoz, Ümraniye ve Kavacık'tan çok sayıda itfaiye ekibi intikal etti. İçinde eski kundura fabrikasının da olduğu 500 metrekarelik bir alanda etkili olan yangının Diriliş Ertuğrul dizisinin çekimleri için kullanılan çadırlarda meydana geldiği öğrenildi.Yangında ahşap malzemelerin yandığı belirtilirken gökyüzüne yükselen siyah dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü.
Dizi çekimlerine yaz dönemi olduğu için ara verilmesinden dolayı bölgede kimsenin olmadığı öğrenildi. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken yer yer patlamalar meydana geldi. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle büyük ölçüde kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.
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