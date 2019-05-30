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30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Film gibi soygun girişimi kamerada... Yakalanan soyguncu: 'Şansımı Denedim' Video

Film gibi soygun girişimi kamerada... Yakalanan soyguncu: 'Şansımı Denedim' Video

Güvenlik kamerası detay

Er Kadın Soygun Girişimi Güvenlik Kamerası Silahlı Soygun Polis Ekipleri 

-Polis ekiplerinden detay
-marketten detay
-zanlının hastaneye getirilişi ve çıkışından detay

( KARABÜK )- Kuru sıkıdan çevrilme tabanca ile market soymaya kalktı- Kimse adeta aldırış etmedi KARABÜK

- Karabük’te bir kişi elinde silahıyla güpegündüz markete girerek soygun yapmaya çalıştı. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına yansırken, kıskıvrak yakalanan soyguncu 'Şansımı Denedim' dedi.
Olay saat 16.50 sıralarında Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Karabük'te bir marketin şubesine gelen kar maskeli ve eli silahlı Hasbi Yücel isimli şahıs kasiyer kadına silah doğrultarak kasayı açtırmaya çalıştı. Bayan kasiyer silah karşısında ürkerek kasadan uzaklaşınca, soyguncu bu sefer başka bir kasiyerin yanına geçti. Kasadaki paraları hızlı bir şekilde alarak kaçmaya çalışan silahlı soyguncu dışarı çıktığı sırada çalışanların ve vatandaşların müdahalesi ile derdest edilerek yakalandı. Soyguncunun ve bu anlara şahit olan bazı vatandaşların ise rahat davranışları güvenlik kameralarına da yansıdı. Sanayi saniye tüm anların kaydedildiği güvenlik kamera görüntülerinde paraları alarak kaçmaya çalışırken, market çalışanı soyguncunun üzerine atladığı, vatandaşların yardımı ile de elindeki silahın alındığı görülüyor. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri soyguncuyu gözaltına aldı. Ayrıca soyguncu Yücel’in yakalandıktan sonra neden yaptın sorusuna “Şansımı denedim” dediği öğrenildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıs Karabük Eğitim Araştırma Hastanesine getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Burada gazetecilerin neden yaptınız yönünde soruya ise 'Sanane' cevabı veren şahıs sorgulanmak üzere Emniyete getirildi.
(RB-
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