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16 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Film gibi kovalamaca kazayla son buldu

Film gibi kovalamaca kazayla son buldu

GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ

Ticari Taksi Devlet Hastanesi Aşırı Hız Polis Ekipleri Direksiyon 

-KAZA ANI
-KAZA SONRASI OLAY YERİ GÖRÜNTÜSÜ

( ORDU ) ORDU

- Ordu'nun Ünye ilçesinde polisin bir aracı film gibi kovalamaması kazayla son buldu. Olay, ilçenin Burunucu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü E.E, eski devlet hastanesi önünde iki bayanı zorla 52 T 5106 plakalı taksiye bindirdi. Olayın ihbarını alan polis ticari taksi sürücüsünü takibe aldı. Kendisini takip etmeye çalışan polis ekiplerini atlatmak için aşırı hız yapan sürücü Yüzüncü Yıl virajında direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı yönden gelen üç araca peş peşe çarptı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Kazaya karışan araç sürücüsü göz altına alınırken, diğer araçlarda ise yaralanan olmadı. Şoförün 200 promil alkollü olduğu ve zorla aldığı bayanların ise bir müzik evinde çalıştığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (HA-SLH-
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