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21 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Film gibi hırsızlık kamerada Haberi

Film gibi hırsızlık kamerada Haberi

Güvenlik kamerası görüntüsü

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-Gözaltına alınan F.A.'nın adliyeye sevk edilmesi

( MERSİN )- Mersin'de 3 farklı ikametten askıcılık suretiyle hırsızlık yapanlar güvenlik kamerasınca görüntülendi- Polisin çalışması sonucunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklanırken, kimlikleri belirlenen 5 kişinin aranmasına devam ediliyor MERSİN

- Mersin'de 3 farklı ikametten askıcılık suretiyle hırsızlık yapanlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Şahıslar ikametlere bir arabayla gelirken, filmlerdeki hırsızlık olayları gibi evlerden değerli eşyaları alarak kaçıyorlar. Polisin çalışması sonucunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklanırken, kimlikleri belirlenen 5 kişinin aranmasına devam ediliyor. Ediniline bilgiye göre, son günlerde Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde 3 farklı ikamette askıcılık suretiyle hırsızlık olayı gerçekleşti. Bunun üzerine gelen şikayetler üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek şahısların kimliklerini tespit etmeye çalıştı. Yapılan çalışmalar sonucunda ekipler, olayı gerçekleştirenlerin F.A., C.Y., T.S, S.S.Ç, Z.Ö. ve M.S. olduğunu tespit etti. Bunun üzerine şahısların belirlenen adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, F.A.'yı gözaltına alırken, diğer 5 kişiyi adreslerinde bulunamadı. F.A.’nın evinde yapılan aramada evlerden çalınan bir telefon, 2 çeyrek ile 1 tam altın ele geçirildi. Ele geçen malzemeler müştekilere geri verildi.
Emniyetteki ifadesinin ardından Adliyeye sevk edilen F.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 5 kişinin aranmasına devam ediliyor. Hırsızlar güvenlik kamerasında Öte yandan, şüphelilerin bir evden gerçekleştirdikleri hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülere göre bir arabayla hırsızlık yapacakların evin önüne gelen 5 kişi, önce etrafı kontrol ediyor. Daha sonra 2 kişi eve girerken, diğerleri mahallenin çeşitli yerlerinde gözcülük yapıyor. Evden önemli eşyaları alan 2 kişi, koşarak evden atlayarak çıkarken, geldikleri arabayla bölgeden uzaklaşıyor.
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