Film gibi cinayete 2 tutuklama İzle

-Adli tıpa alınması

-Adliyeye götürülmesi

-ARŞİV



( ADANA ) - Adana'da işbirliği yaptıkları trans birey ile birlikte olan babasını annesiyle baskın yaparak yakalayıp öldüren genç ile trans birey tutuklandı - Anne Saliha T. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı ADANA



- Adana'da işbirliği yaptıkları trans birey ile birlikte olan babasını annesiyle baskın yaparak yakalayıp öldüren genç ile trans birey tutuklandı. Anne adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Edinilen bilgiye göre, olay, 9 Ağustos günü saat 22.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Bahçeşehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hakan T. (32) kardeşi Mehmet T. (25) babası Ramazan T.'nin (59) annesi Saliha T.'yi (52) aldattığını öğrenince annelerine "Babamız seni aldatıyor sık sık kadınlarla birlikte oluyor bu adamdan boşan" dediler. Ancak anne "Gözümle görmek istiyorum onun bir de yüzüne tükürmek istiyorum" dedi.

Bunun üzerine Hakan T. 2 ay kadar önce görüşmeye başladığı trans birey Ercan Z.'ye "Bir adam var kadınlara çok düşkün sana telefon numarasını vereceğim bununla görüş sonrada evine çağır" dedi.

Ercan Z.'de kabul edip Ramazan T.'yi arayarak onunla irtibata geçti. Bu konuşmaları da ses kaydı alıp Hakan T.'ye gönderdi. Hakan T.'de konuşmaları annesine dinletti. Anne Saliha T. ise telefondaki sesin kocasına ait olduğunu anlayınca, onu bu kadınla basıp yüzüne tükürüp "Allah belanı versin" demek istiyorum dedi.

Hakan T. bunun üzerine trans bireye 9 Ağustos günü Ramazan T.'ye akşama evinde randevu vermesini istedi. Ercan Z. bunu gerçekleştirince anne ve iki oğlu Hakan T. ile Mehmet T. babalarını takip edip eve gitti. Bir süre bekledikten sonra anne ve iki oğlu içeri girdi. Eve girdiklerinde trans bireyin yarı çıplak Ramazan T'nin ise tamamen çıplak olduğunu gördüler. Saliha T. kocasının yüzüne tükürüp bağırdıktan sonra elindeki odunla kocasına vurup fenalık geçirdi. Bu sırada oğlu Mehmet T. babasını bacağından bıçakladı. Bıçak atar damara geldiği için kanama fazla olunca anne daha da fenalaşınca Hakan ve Mehmet T. annelerini de alarak olay yerinden kaçtı. Ercan Z. ise sağlık ekiplerine olayı haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ramazan T.'nin hayatını kaybettiğini belirleyip polise haber verdi. Olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri olayı çözmek için çalışma başlattı. Kısa sürede cinayeti Mehmet T.'nin işlediğini planı ağabeyi Hakan T.'nin yaptığını, annenin de olay yerine gelerek kocasına odunlu vurduğunu, aileye Eracan Z.'nin de yardım ettiğini belirledi. Polis yaptığı operasyonlarla Saliha T., Mehmet T. ve Ercan Z.'yi gözaltına aldı. Hakan T.'nin ise yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Gözaltına alınan Saliha T. kocasını öldürmek istemediklerini, onun yüzüne tükürmek için eve gittiğini ancak bir anda oğlunun kocasını bıçakladığını belirterek, "Çok pişmanım oğlum cezaevine gidecek. Ben böyle olsun istememiştim, o beni aldattığı için sinirlenmiştim ama ölmesini de istemiyordum" dediği öğrenildi. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Mehmet T. ve Ercan Z. tutuklanırken Saliha T. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

