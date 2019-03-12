Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Film arası sürpriz evlenme teklifi - KARABÜK

Film arası sürpriz evlenme teklifi - KARABÜK

- Film izleyen gençler - Film arasında görüntülü sürpriz evlenme teklifiFilm arası sürpriz evlenme teklifi - Karabük 'te arkadaşlarıyla açık havada film izleyen genç, daha önce hazırladığı video ile kız arkadaşına, sürpriz evlenme teklifinde bulunduKARABÜK (AA) - Karabük 'te arkadaşlarıyla açık havada film izleyen postacı İbrahim Yücel, daha önce hazırladığı video ile kız arkadaşı Merve Özkan'a, sürpriz evlenme teklifi yaptı.SafranKamp Doğa Sporları Derneği'nin başkanlığını da yapan Yücel, yaklaşık 2 bin rakımlı Keltepe'de film organizasyonu düzenledi.
Kendisine hazırlanan sürprizden habersiz olan Özkan ve yaklaşık 150 arkadaşı, dağa çıkarak projeksiyondan film izlemeye başladı.
Aniden film kesilerek İbrahim Yücel'in daha önceden çektiği video gösterilmeye başladı.
Yücel, videoda nasıl tanıştıklarını anlattıktan sonra Merve Özkan'ın diğer arkadaşlarının yanından ayrılarak en öne çıkmasını rica etti. Bu sırada video kapandı ve İbrahim Yücel de öne çıkıp Özkan'ın önünde diz çökerek evlenme teklifinde bulundu.Arkadaşlarının alkışları ve konfetiler altında teklifi kabul eden Özkan, şaşkınlığını gizleyemedi.Çift daha sonra kamp ateşi etrafında ve çalınan müzik eşliğinde dans etti.

Kız Arkadaş Etiler Kışla 

İlgili Foto Galeriler
Pınar ve Yağmur Atacan'a Silahlı SaldırıPınar ve Yağmur Atacan'a Silahlı Saldırı
Hooop! Hayırdır kardeşim noluyor!Hooop! Hayırdır kardeşim noluyor!
Le Méridien İstanbul Etiler Muhteşem Bir Partiyle AçıldıLe Méridien İstanbul Etiler Muhteşem Bir Partiyle Açıldı
Hülya Avşar: Ölümü ÖlümümdürHülya Avşar: Ölümü Ölümümdür
Şehit Babaya Gözyaşlı VedaŞehit Babaya Gözyaşlı Veda
Ankarada Dev Uyuşturucu OperasyonuAnkarada Dev Uyuşturucu Operasyonu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı