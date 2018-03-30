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30 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Filistinlilerin 'Büyük Dönüş Yürüyüşü' başladı (1) - GAZZE

Filistinlilerin 'Büyük Dönüş Yürüyüşü' başladı (1) - GAZZE

Filistinlilerin "Büyük Dönüş Yürüyüşü" başladı (1) - GAZZE

: - Gazze 'nin El - Bureyc bölgesinde toplanan Filistinliler - Gazze liler, Toprak Günü'nün 42. yılında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" için harekete geçtiGAZZE (AA) - Tarihi Filistin topraklarındaki İsrail işgaline karşı direnişin sembolü haline gelen Toprak Günü'nün 42. yılında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" için Gazze 'de sınıra doğru harekete geçildi.İsrail'in 30 Mart 1976'da Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koymasının ardından yaşanan olayların anıldığı "Toprak Günü"nde Filistinli grupların günler öncesinden yaptığı "Büyük Dönüş Yürüyüşü" çağrısına katılmak için halk sınıra doğru yürümeye başladı.
Filistin bayrakları taşıyan çok sayıda kişi, 1948'de topraklarından göçe zorlanan Filistinlilerin dönüş hakkını savunmak ve İsrail'i protesto için Gazze 'nin kuzey, güney ve orta kesimlerindeki bölgelerden sınıra doğru yürüyüşe geçti. Gazze 'nin çeşitli yerlerinden gelen eylemciler, sınırın yaklaşık 700 metre yakınında toplanarak gösteri yapacak. Yürüyüş Düzenleme Komitesi, sınıra 700 metre kala eylemcilerin buluşacağı noktaları belirlerken, bu bölgelerde eylemler yapılacağı için çadırlar kurdu.Çadırlara "Dönüş Kampları" adı verilirken, bazı çadırların üstüne de Filistinlilerin 1948'de İsrail tarafından zorla çıkarıldıkları köylerin ismi yazılı pankartlar asıldı.

Protesto Gesi İsrail Harekete Geç 

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