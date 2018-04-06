- Filistinlilerden İsrail Sınırında Okuma Eylemi



- Filistinliler Gazze'nin doğusunda ve Gazze şeridindeki Refah şehrinde İsrail sınırında kurulan Al Awda (geri dönüş) kamplarında, okuma eylemi gerçekleştirdi. Onlarca Filistinli kadın ve erkek, Gazze sınırında dün gün boyunca kitap okuyarak okuma eylemi gerçekleştirdi. Okuma eyleminin lideri Iman Juma, "Al Awda kamplarındaki uzun okuma eylemleri 'Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü'nün barışçıl gayelerle yapıldığını vurgulamak için gerçekleştirildi.

Okuma eylemleri 13 Ekim 2015'te şehit olan Baha Alyan'ın fikriydi" dedi.

Juma, "Bu, Filistin halkının işgal güçleri gibi kaosa neden olmadığını, haklarını barışçıl bir şekilde talep etmek için sınıra gittiklerini göstermek için dünyaya verdikleri bir mesajdır" diye konuştu.



