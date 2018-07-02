Filistinlilerden 'Erdoğan'a tebrik' buluşması - RAMALLAH

: - Filistin Türkiye Dostluk Derneğinden detaylar - Türk ve Filistinli heyetin görüşmesinden detaylar - Fetih Hareketi Merkezi Konsey Üyesi Muhammed Iştiyye ile röportaj RAMALLAH (AA) – Filistin Türkiye Dostluk Derneği, işgal altındaki Batı Şeria'da, seçim başarısı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etmek isteyen Filistinliler için bir program düzenledi. Ramallah 'ta düzenlenen programa Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğu Geçici Maslahatgüzarı Erman Topçu, Fetih Hareketi Merkezi Konsey Üyesi Muhammed Iştiyye ve Filistinli iş adamlarının yanı sıra çok sayıda konuk katıldı.