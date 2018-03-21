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21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Filistinlilerden 'ABD temsilcilikleri kapatılsın' talebi - RAMALLAH

Filistinlilerden 'ABD temsilcilikleri kapatılsın' talebi - RAMALLAH

Filistinlilerden "ABD temsilcilikleri kapatılsın" talebi - RAMALLAH - Amerikan Kültür Merkezi'nin önünde bir araya gelen göstericilerin sloganlar atması - İslami ve Ulusal Güçler Bloku Koordinatörü İsam Ebubekir ile röportajABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasını protesto etmek isteyen Filistinliler, ABD'nin Filistin topraklarında bulunan tüm güvenlik, siyasi, kültürel ve ekonomik temsilciliklerinin kapatılmasını istedi.Filistinli fraksiyonların çağrısı üzerine işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bulunan Amerikan Kültür Merkezi'nin (Amerikan Evi) önünde bir araya gelen göstericiler, işgal altındaki topraklarda bulunan ABD'ye ait tüm temsilciliklerin kapatılması talep etti.Filistin davasında ABD'nin izlediği İsrail yanlısı politikaları eleştiren döviz ve pankartların taşındığı gösteride, Filistin yönetimine "ülkedeki ABD'li görevlilerin kovulması ve temsilciliklerin kapatılması" çağrısı yapıldı.ABD Başkanı Donald Trump'ın "Kudüs kararını" protesto eden göstericiler sık sık "Kudüs, Filistin devletinin başkentidir", "ABD işgal devletinin saldırılarının ortağıdır" ve "ABD defol" şeklinde sloganlar attı.Öte yandan gösteriyi organize eden İslami ve Ulusal Güçler Bloku Koordinatörü İsam Ebubekir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "ABD'nin Kudüs kararını protesto etmeyi amaçlayan gösteri ve eylemlerimize devam edeceğiz." dedi.

Politika Protesto Başkent Fraksiyon Saldırı 

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