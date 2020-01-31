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31 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
- Filistinliler Sözde Orta Doğu Barış Planını Protesto Ediyor

- Filistinliler Sözde Orta Doğu Barış Planını Protesto Ediyor

protestolardan detay

( EL HALİL ) - Filistinliler sözde Orta Doğu barış planını protesto ediyor EL HALİL

Protesto Mülteci Ses Bombası Göz Yaşartıcı Gaz Mülteci Kampı 


- Filistin'in el-Halil kentinde mülteci kampında yaşayan Filistinliler, ABD’nin sözde barış planını protesto etti. Yüzlerce Filistinli ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı sözde Orta Doğu barış planını protesto etmek için işgal altındaki Batı Şeria’nın el-Halil kentinde bulunan Aroub mülteci kampında protesto gösterileri düzenledi.
Göstericiler, Trump’ın sözde barış planını reddettiklerini Filistin bayrakları açıp, slogan atarak ortaya koydu. İsrail işgal güçleri ise göstericileri göz yaşartıcı gaz ve ses bombasıyla dağıttı.

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