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21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
- Filistinliler Mevlit Kandili’ni El Halil Camisi’nde kutladı

- Filistinliler Mevlit Kandili’ni El Halil Camisi’nde kutladı

Filistinliler Mevlit Kandilini El Halil Cami’sinde kutladı

İslam Muhabir İsrail İşgal Trol 

-detay

( BATI ŞERİA ) BATI ŞERİA

- Filistinliler, İsrail askerlerinin kontrolü altındaki El Halil Camisi'nde, İsrail tarafının verdiği 24 saatlik izin kapsamında Mevlit Kandili’ni kutladı. İzne rağmen İsrail askerleri Filistinlilere zorluk çıkardı. Filistinliler Batı Şeria’da İsrail askerlerinin kontrolü altındaki El Halil Camisi'nde İsrail tarafının verdiği 24 saatlik izin kapsamında Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak kutlanan Mevlit Kandili için bir araya geldi. Dün akşam saat dokuzda başlayan izin boyunca Filistin halkı camiye akın etti. İsrail askerleri Müslümanları engellemeye çalıştı İsrail tarafının iznine rağmen İsrail askerleri ibadet için camiye gelen Filistinlilere zorluk çıkardı. El Halil Camisi'nin imamı Hifzi Ebu Selila, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “İsrail güçlerinin icraatları ve El Halil Camisi’nin İsrail tarafından kontrol edilmesi yüzlerce kişinin ulaşmasını engelledi. İşgal güçleri El Halil Camisi'ni Yahudileştirmeye ve İslami kimliğini yok etmeye çalışıyor” ifadelerini kullandı. El Halil kent yönetimi yetkililerinden biri olan Muhammed El Jabari İsrail askerlerinin Mevlit Kandili vesilesi ise Müslümanların camide namaz kılmasına müsaade etmediğini belirterek, “İsrail güçlerinin onlarca genci koyması ve kontrol noktalarında durdurması sonucu yüzlerce kişi camiye ulaşamıyor” dedi.

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