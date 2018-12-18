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18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
- Filistinliler, İsrail'in Yıkmaya Çalıştığı Mahkumun Evine Sahip Çıktı Haberi

- Filistinliler, İsrail'in Yıkmaya Çalıştığı Mahkumun Evine Sahip Çıktı Haberi

Filistinliler, İsrail ordusunun Filistinliler Mahkumun evini yıkmaması için protesto etti

Protesto Fedakarlık Hapishane İsrail 

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( EL HALİL ) - Filistinliler, İsrail'in yıkmaya çalıştığı mahkumun evine sahip çıktı EL HALİL

- Filistinli gençler, İsrail’in yıkımı için ihtar verdiği mahkum Halil Cebarin’in evi için bir araya geldi. Protesto düzenleyen Filistinli gençler evin boş durmaması için nöbet tutmaya başladı.
İsrail ordusu, 18 Eylül’de bir İsrailliyi bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan 17 yaşındaki Halil Cebarin’in Batı Şeria’daki evini yıkma kararı aldı. Karar üzerine Filistinli gençler Cebarin’in evine yardıma koştu. Evin etrafında toplanan Filistinliler, protesto düzenledi.
Protestocular, İsrail askerlerinin eve yaklaşmaması için yolları kapatıp lastik yaktı ve sabaha dek evde yattı. Filistinli mahkum Halil Cebarin’in kardeşi Eymen Cebarin İHA’ya yaptığı açıklamada, “Evimizin yıkılması, Filistinlilerin fedakarlıkların yanında hiçbir şey” dedi.
Eymen Cebarin, tutuklu kardeşinin hapishanede işkence gördüğünü söyleyerek, “İsrail hapishanelerinde bulunan kardeşim yediği kurşunlardan ötürü yaralı” diye konuştu.
Eymen Cebarin, evinin 3 katlı, 500 metrelik bir alana sahip olduğunu ve içinde Halil Cebarin'in ailesinin yaşadığını söyledi.


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