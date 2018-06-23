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23 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Filistinliler İsrail'in 'baskıcı ve keyfi uygulamalarını' protesto etti - El Halil

Filistinliler İsrail'in 'baskıcı ve keyfi uygulamalarını' protesto etti - El Halil

Filistinliler İsrail'in "baskıcı ve keyfi uygulamalarını" protesto etti - El Halil

: - El - Halil kentindeki Tel Rumeyda Mahallesindeki askeri kontrol noktası - Tel Rumeyda Mahallesindeki askeri kontrol noktasında toplanan Filistinliler - Mahalle sakinlerinden Semih el - Muhtesib ile röportajRAMALLAH (AA) - İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinliler, İsrail'in "hareketlerini kısıtlayan baskıcı ve keyfi uygulamalarını" protesto etti.El - Halil kentindeki Tel Rumeyda Mahallesi sakinleri, İsrail'in, hareketlerini kısıtlayan baskıcı uygulamalarını protesto için askeri kontrol noktasında toplandı.İsrail'in "çıplak arama" politikasına son vermesi çağrısında bulunan Filistinliler ayrıca yaşadıkları mahalleye şahsi araçlarıyla girme serbestisi talebinde bulundu.Mahalle sakinlerinden Semih el - Muhtesib, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin son dönemlerde keyfi aramalarını sıkılaştırdığını ve mahalle girişinde kurulan askeri noktadan geçişlerde aşağılayıcı bir şekilde çıplak arama yaptığını söyledi.

Politika Protesto Muhabir İsrail Kontrol Noktası 

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