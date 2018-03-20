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20 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Filistinliler, İsrail ablukasını protesto amacıyla sınıra bin fidan dikti - GAZZE

Filistinliler, İsrail ablukasını protesto amacıyla sınıra bin fidan dikti - GAZZE



: - Filistinlilerin sınıra fidan dikmesi - Filistin Ulusal Girişim Partisi yöneticilerinden Nebil Diyab ile röportaj - Filistinlilerin sloganlar atarak ve bayraklar taşıyarak sınıra yürüyüş düzenlemesi Gazze liler dönüş hakkı konusunda ısrarcı olduklarını göstermek ve İsrail ablukasını protesto etmek için sınır boyuna yaklaşık bin fidan dikti.Ulusal ve İslami Güçler'in Filistin Tarım Bakanlığı'yla koordine halinde Gazze 'nin kuzey ve güneyinde düzenlediği etkinlik kapsamında, Filistin bayrakları da taşındı.Filistin Ulusal Girişim Partisi yöneticilerinden Nebil Diyab, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu etkinlikle Filistin halkının 1948'de çıkarıldığı topraklara dönüş hakkından vazgeçmediği mesajı vermek istiyoruz." dedi.

Protesto İslam Muhabir İsrail 

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