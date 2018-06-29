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29 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Filistinliler, Gazze sınırındaki gösterilerde Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını taşıdı - GAZZE

Filistinliler, Gazze sınırındaki gösterilerde Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını taşıdı - GAZZE



: - Gazze 'nin doğu sınırında toplanan Filistinliler - Türk bayrağı taşıyan gösterici - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını taşıyan gösterici - İsrail askerlerinin göz yaşartıcı gaz ile müdahale etmesiİsrail ablukası altında yıllardır büyük bir insani kriz yaşayan Gazze Şeridi'nde 30 Mart'tan bu yana süren barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri bugün de devam etti." Gazze 'den Batı Şeria'ya kan ve kader ortaklığı" adı verilen Büyük Dönüş Yürüyüşü'nün 14. cumasındaki gösterilere İsrail'in geçmiş gösterilerde uyguladığı orantısız güce rağmen yüzlerce Filistinli katıldı.
Gazze 'nin doğu sınırında toplanan Filistinlilerden bazıları Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını taşıdı.Göstericiler, İsrail'in 2006'dan bu yana Gazze 'ye uyguladığı ablukanın kaldırılmasını ve 5 milyondan fazla Filistinli mültecinin İsrail'in gasbettiği topraklarına geri dönüş haklarının verilmesini talep ediyor.

Mülteci Kader İnsani Kriz Göz Yaşartıcı Gaz İsrail 

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