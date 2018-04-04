Filistinliler Gazze sınırında devam eden gösteriler için lastik topladı - GAZZE
: - Eski lastiklerin toplanarak araçlara yüklenmesiGAZZE (AA) - Filistin topraklarındaki İsrail işgaline karşı direnişin sembolü haline gelen Toprak Günü'nün 42. yılı kapsamında Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında gerçekleştirilen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" devam ediyor. Bazı aktivistlerin sosyal medya üzerinden yaptığı çağrı üzerine farklı bölgelerden getirilen onlarca eski lastik, Han Yunus kentinin doğusundaki İsrail sınırındaki gösterilerde kullanılmak amacıyla toplandı.