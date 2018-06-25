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25 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
- Filistinliler, Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesini kutluyor

- Filistinliler, Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesini kutluyor

Filistin'in Batı Şeria'daki Cenin kentinde Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesini kutladılar

( KUDÜS ) KUDÜS

Parlamento Seçimleri Parlamento 


- Filistinliler Türkiye’nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin meselesine vermiş olduğu destek nedeniyle seçimleri yakından takip etti. Sonuçların açıklanmasının ardından da duydukları sevinci dile getirdiler. Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin şehrinde Filistinliler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve partisinin Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinde elde ettiği zaferini kutladı. Cenin halk ı kentteki bazı minarelerde ezan okutarak ve tekbir getirerek Erdoğan’ın zaferine duydukları sevinci birlikte yaşadı.
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