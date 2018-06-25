- Filistinliler, Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesini kutluyor



- Filistinliler Türkiye’nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin meselesine vermiş olduğu destek nedeniyle seçimleri yakından takip etti. Sonuçların açıklanmasının ardından da duydukları sevinci dile getirdiler. Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin şehrinde Filistinliler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve partisinin Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinde elde ettiği zaferini kutladı. Cenin halk ı kentteki bazı minarelerde ezan okutarak ve tekbir getirerek Erdoğan’ın zaferine duydukları sevinci birlikte yaşadı.

