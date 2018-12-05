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05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
- Filistinliler Batı Şeria’da İsrail’i Protesto Etti

- Filistinliler Batı Şeria’da İsrail’i Protesto Etti

İsrail, Batı Şeria bölgesindeki El-Halil kentinde protesto edildi.

( BATI ŞERİA ) - Filistinliler Batı Şeria’da İsrail’i protesto etti BATI ŞERİA

Protesto İnsan Hakları Örgütü Hapishane Uluslararası Harekete Geç 


- Batı Şeria bölgesindeki El-Halil kentinde Filistinlilerin düzenlediği gösteride İsrail protesto edildi. Filistin halkı, hapishanelerdeki Filistinli hasta ve yaralıların tedavisini durduran İsrail’i El-Halil kentinde protesto etti. Filistinliler, ellerinde pankartla sloganlar atarak Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nden İsrail’e baskı uygulaması ve İsrail hapishanelerinde bulunan Filistinli hasta ve yaralılar için harekete geçmesi çağrısında bulundu Gösteriye katılan Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi üyesi Bedran Cabir, İHA’ya yaptığı açıklamada, “İsrail’in amacı hapsedilenleri cezalandırmak ve savaş esirlerini öldürmek. Uluslararası kurumlar ve devletler İsrail hapishanelerindeki hasta ve yaşlı Filistinli mahkumların serbest bırakılması için acilen müdahale etmeliler” dedi.
İşgal altındaki Batı Şeria'da bağımsız bir insan hakları örgütünün yetkilisi ise, “İsrail, Filistinlilere zulmederek uluslararası kurallara uymuyor. Bu yüzden Filistin topraklarında bulunan tüm uluslararası kuruluşlardan İsrail ile olan sözleşmelerini feshetmelerini istiyoruz" diye konuştu.
İsrail’in bütün uluslararası sözleşmeleri, uluslararası insancıl hukuku ve savaş esirleriyle ilgili Cenevre Sözleşmesi'ni ihlal ettiğini söyleyen Bedran, "Filistin topraklarında çalışan bütün uluslararası kurumlar İsrail ile olan anlaşmalarını gözden geçirmeliler” dedi.
İsrail hapishanelerinde 8 yıl geçiren Subhi Elbaba ise, hapishanelerde bulunan esirlerin serbest bırakılması için çaba göstermek, yaralı ve hastalara gerekli ilaçları temin etmek gerektiğini söyledi.


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