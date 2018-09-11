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11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
- Filistinliler Akdeniz’de Türk Bayrağını Dalgalandırdı

- Filistinliler Akdeniz’de Türk Bayrağını Dalgalandırdı

kayıkta türk bayrağı dalgalanıyor

( GAZZE ) - Filistinliler Akdeniz’de Türk bayrağını dalgalandırdı GAZZE

Protesto Göz Yaşartıcı Gaz İsrail Mermi Türk Bayrağı 


- İsrail’in Gazze ablukasını kırmak isteyen Filistinliler, Akdeniz sularında Türk bayrağını dalgalandırdı. Gazze Ablukasını Kırma Ulusal Hareketi tarafından ablukayı kırma amacıyla yedinci kez kayıklarla deniz eylemi düzenledi.
Balıkçılar iskelesinden kayıklarla açılan Gazzeliler, Akdeniz sularında Türk bayrağını dalgalandırdı. İsrail’in sert müdahalesinde 49 yaralı İsrail Deniz Kuvvetleri, kayıklarla Gazze-İsrail sınırına yaklaşan protestoculara göz yaşartıcı gaz ve gerçek mermi ile müdahale etti. Denizdekilere karadan destek veren 150’den fazla Filistinli İsrail sınırında lastik yakarak, balıkçıları İsrail askerlerinin ateşinden korudu. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in sert müdahalesinde bir gazeteci olmak üzere 49 kişinin yaralandığı belirtildi.
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