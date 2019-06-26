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26 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
- Filistinliler ABD’nin Yüzyılın Anlaşması Planını Protesto Etti

- Filistinliler ABD’nin Yüzyılın Anlaşması Planını Protesto Etti

gösteriden görüntüler

( GAZZE ) - Filistinliler ABD’nin Yüzyılın Anlaşması planını protesto etti GAZZE

Protesto Başkent İsrail Konferans 


- Filistinliler, ABD’nin Filistin sorununa çözüm olarak sunduğu Yüzyılın Anlaşması planını protesto etti. Gazze Şeridi’nde binlerce Filistinli, ABD’nin Yüzyılın Anlaşması planını ve Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenen "Refah için Barış" başlıklı ekonomi çalıştayını protesto etti. Gösteriye Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye de dahil olmak üzere birçok Filistinli grubun lideri de katıldı.
Birleşmiş Milletler (BM) merkezine yürüyen göstericiler, “Kahrolsun Bahreyn konferansı”, “Filistin Satılık Değildir” ve “Filistinli davasını satma ve kimliğimizi yok etme” yazılı pankartlar taşıdı. Filistinli gruplar gösteri sırasında yaptıkları ortak açıklamada, Bahreyn konferansının ve Yüzyılın Anlaşması planının Filistin davasına ilişkin bir komplo olduğunu söyledi.

Açıklamada, ABD yönetiminin planının ve farklı başlıklar altındaki benzer planların kabul edilmeyeceği belirtildi. Göstericiler, sağlık, eğitim projeleri öngören ancak İsrail’in Batı Şeria’daki işgali ve Gazze ablukasının görmezden gelindiği Trump ve ekibinin planına karşı çıktıklarını yineledi. Protestocular, ayrıca ABD’nin Filistin’in bağımsız bir devlet olma mücadelesini baltalama planlarını da kınadı.
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