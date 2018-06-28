Filistinli Tekvandocular Sancaktepe'de Haberi

-Tekvando hareketleri

-Başkan ile röportaj

-Filistinli çocuk ile röportaj

-Madalya takdimi



( İSTANBUL )- Sancaktepe Belediyesi Filistinli Milli sporcuları misafir etti İSTANBUL



- Sancaktepe Belediyesi, Filistin Tekvando Milli Takımı’nın sporcularını misafir etti. Ev sahipliğini yapan Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem: “Spor evrensel bir değer. Spor aslında dünyada barışın sağlanmasında da toplumların milletlerin birleşmesi noktasında da ortak bir değer olarak kabullenmesi gerekir” dedi.

Sancaktepe Belediyesi 7 gün boyunca İstanbul’da kamp yapan Filistin Tekvando Milli Takımı’nın 23 sporcunu ağırladı. Yaşları 7 ile 15 arası olan 23 sporcu belediyeye ait Mustafa Öncel Spor Kompleksi’nde 7 gün antrenman yaptı. Antrenmanlarının yanı sıra aileleri ile birlikte sporcular İstanbul’un ve Bursa’nın tarihi yerlerini gezdi. Filistin Tekvando Milli Takımı’na madalya takdim eden Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem; “Kardeş ve dost ülke Filistin’imizin tekvando Milli takımını Sancaktepe’de misafir ettik. Spor evrensel bir değer. Spor aslında dünyada barışın sağlanmasında da toplumların, milletlerin birleşmesi noktasında da ortak bir değer olarak kabullenmesi gerekir. Filistin devlet olarak, millet olarak uluslararası tüm müsabakalarda milli takımlar düzeyinde temsil edilmesi, temsil hakkının verilmesi ve tanınması bizler içinde, Filistin halkı içinde çok önemli olduğuna inanıyoruz. Bugün burada Sancaktepe’de sporcularımız ile beraber müsabakalar yapmaları antrenmanlar yapmaları tesislerimizi tanımaları ve Sancaktepe’de misafir etmemiz bizler adına da mutluluk verici. Filistin’den gelen sporcu kardeşlerimiz adına da Türkiye’yi tanımaları ve Türkiye’deki sportif faaliyetlere de şahitlik yapmaları da ayrı bir güzellik” dedi.

14 yaşındaki tekvandocu Shatha Waiıd; “Türkiye’yi ve buradaki insanları çok beğendim. Türk insanları çok iyi. İlk kez geliyorum. Tekrar gelmek isterim” şeklinde konuştu.



