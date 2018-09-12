- Filistinli Mülteci Çocuk, Arap Birliği'nden Destek İstedi İzle



- Filistinli mülteci çocuk, Arap Birliği’nden, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu’na (UNRWA) destek vermesi çağrısında bulundu. Mısır'ın başkenti Kahire'deki Arap Birliği merkezinde gerçekleştirilen 150. Dışişleri Bakanları toplantısında konuşma yapan 14 yaşındaki Filistinli mülteci Ahmed Bakr, Filistinli mültecilere sunulan eğitim, sağlık gibi hizmetler devam etmesi için Arap Birliği’ne Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu’na (UNRWA) destek verme çağrısında bulundu. Ürdün'de UNRWA'nın öğrenci parlamentosunun temsilcisi Bakr, “Ben, Kudüs, Suriye, Lübnan, Batı Şeria, Gazze ve Ürdün'deki UNRWA okullarında okuyan 526 bin kız ve erkeğin özlemlerini ve umutlarını temsil ediyorum. Okullar zamanında açıldığında, bizim için bir kutlama anıdır” dedi.

Bakr konuşmasında, "Bize destek verdiğiniz için bütün kalbimle teşekkür ediyorum ama bugün sizleri okullarımızı açık tutmamıza yardımcı olmaya davet ediyorum. Hayallerimiz sürekli eğitim görmektir. Dünyadaki diğer çocuklar gibi hayallerimize ulaşmak için bize yardım edin" ifadelerini kullandı. Öte yandan, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Arap ülkelerinin, UNRWA’nın dağılmasına izin vermeyeceğini söyleyerek destek taahhüdünde bulundu. UNRWA, ABD'nin yaptığı 365 milyon dolarlık yardımın 300 milyon dolarını dondurması nedeniyle ciddi mali kriz yaşıyor. UNRWA, BM Genel Kurulunca 1949'da Kudüs, Suriye, Lübnan, Batı Şeria, Gazze ve Ürdün'deki Filistinli mültecilere yardım amacıyla kurulmuştu.

