Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
- Filistinli Mülteci Çocuk, Arap Birliği'nden Destek İstedi

- Filistinli Mülteci Çocuk, Arap Birliği'nden Destek İstedi

Filistinli mülteci Ahmed Bakr'ın konuşması

( KAHİRE ) - Filistinli mülteci çocuk, Arap Birliği'nden destek istedi KAHİRE

Mülteci Toplantı Başkent Kullar Parlamento 


- Filistinli mülteci çocuk, Arap Birliği’nden, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu’na (UNRWA) destek vermesi çağrısında bulundu. Mısır'ın başkenti Kahire'deki Arap Birliği merkezinde gerçekleştirilen 150. Dışişleri Bakanları toplantısında konuşma yapan 14 yaşındaki Filistinli mülteci Ahmed Bakr, Filistinli mültecilere sunulan eğitim, sağlık gibi hizmetler devam etmesi için Arap Birliği’ne Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu’na (UNRWA) destek verme çağrısında bulundu. Ürdün'de UNRWA'nın öğrenci parlamentosunun temsilcisi Bakr, “Ben, Kudüs, Suriye, Lübnan, Batı Şeria, Gazze ve Ürdün'deki UNRWA okullarında okuyan 526 bin kız ve erkeğin özlemlerini ve umutlarını temsil ediyorum. Okullar zamanında açıldığında, bizim için bir kutlama anıdır” dedi.
Bakr konuşmasında, "Bize destek verdiğiniz için bütün kalbimle teşekkür ediyorum ama bugün sizleri okullarımızı açık tutmamıza yardımcı olmaya davet ediyorum. Hayallerimiz sürekli eğitim görmektir. Dünyadaki diğer çocuklar gibi hayallerimize ulaşmak için bize yardım edin" ifadelerini kullandı. Öte yandan, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Arap ülkelerinin, UNRWA’nın dağılmasına izin vermeyeceğini söyleyerek destek taahhüdünde bulundu. UNRWA, ABD'nin yaptığı 365 milyon dolarlık yardımın 300 milyon dolarını dondurması nedeniyle ciddi mali kriz yaşıyor. UNRWA, BM Genel Kurulunca 1949'da Kudüs, Suriye, Lübnan, Batı Şeria, Gazze ve Ürdün'deki Filistinli mültecilere yardım amacıyla kurulmuştu.
İlgili Foto Galeriler
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
Ünlüler Ankara'daki Terörü LanetlediÜnlüler Ankara'daki Terörü Lanetledi
İsrail Askerlerinin Öldürdüğü Filistinli Gencin Cenaze Töreniİsrail Askerlerinin Öldürdüğü Filistinli Gencin Cenaze Töreni
İran'da Kayak Sezonu Başladıİran'da Kayak Sezonu Başladı
Osmanlıspor'da Beşiktaş Maçı HazırlıklarıOsmanlıspor'da Beşiktaş Maçı Hazırlıkları
Antalya Yozgat Tanıtım Günleri fuarı açıldıAntalya Yozgat Tanıtım Günleri fuarı açıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı