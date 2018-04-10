Filistinli kadınlardan 'Büyük Dönüş Yürüyüşü'ne' balonlu destek - GAZZE
Filistinli kadınlardan "Büyük Dönüş Yürüyüşü'ne" balonlu destek - GAZZE
: - Faaliyete katılan Filistinli kadınlar ve taşıdıkları balonlar - Büyük Dönüş Yürüyüşü Heyeti Kadın Komitesi Sorumlusu İktimal Hamad'ın konuşması - Faaliyete katılan Filistinli kadınların taşıdıkları balonları gökyüzüne bırakması Gazze li kadınlar Büyük Dönüş Yürüyüşü'ne ve İsrail ablukasının kırılmasına destek için Gazze semalarına balon bıraktı.Büyük Dönüş Yürüyüşü Heyeti Kadın Komitesi tarafından "Dönüyoruz ey ülkem" sloganıyla düzenlenen faaliyete her yaştan çok sayıda kadın katıldı. Komite sorumlusu İktimal Hamad, yaptığı açıklamada, Büyük Dönüş Yürüyüşü ve İsrail ablukasının kırılmasına destek için Gazze semalarına balon bıraktıklarını söyledi.
Büyük Dönüş Yürüyüşü'nün devam edeceğini vurgulayan Hamad, bu yürüyüşün ulusal birliğin sağlanması adına büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi.